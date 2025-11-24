كيف بدا المشهد في الضاحية الجنوبية غداة العدوان الإسرائيلي؟

باشرت فرق مهندسي “مؤسسة جهاد البناء”، منذ ساعات الصباح الأولى، عملها في كشف المباني المتضررة جراء الغارة الصهيونية الغاشمة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تركزت المعاينات على المبنى الرئيسي الذي تعرض للقصف، بالإضافة إلى المبنى المقابل له وعدة طبقات تضررت بشكل كبير في الواجهات الأمامية، كما شمل الكشف المبنى المجاور للمبنى المستهدف.

وفي إطار إعادة الحياة بشكل طبيعي إلى المنطقة، تقوم الفرق المختصة بمعالجة كافة الأمور اللوجستية، إلى جانب ترميم بعض المحلات التي تعرضت لأضرار مختلفة.

وقد بدأ أصحاب المحلات بالعودة تدريجياً لتفقد ممتلكاتهم وإعادة فتح المحلات مجدداً، الأمر الذي ساهم في عودة الحركة اليومية والأسواق إلى نشاطها المعتاد.

وفي موازاة ذلك، لوحظ خلال جولة لمراسل المنار في الضاحية الجنوبية عودة ملحوظة للحياة الطبيعية، وازدحام الشوارع كما كانت قبل وقوع العدوان، ما يدل على استعادة المدينة لنشاطها اليومي بالرغم من آثار القصف.

كما تولت فرق بلدية حارة حريك تنفيذ أعمال الصيانة على أعمدة الكهرباء التي تضررت بفعل الغارة بهدف إعادة تنظيم الأمور اللوجستية المتعلقة بالطاقة الكهربائية واستكمال عملية التعافي.

المصدر: موقع المنار