الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:34
    عربي وإقليمي

    باكستان.. مقتل 3 وجرح آخرين في هجوم على مقر لشرطة الحدود في بيشاور

      استهدف هجوم مسلّح مقرًا للقوات شبه العسكرية في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما ذكرته الشرطة، بينما طوقت القوات الأمنية المنطقة وسط اشتباه بوجود مسلحين داخل المجمع.

      وذكرت مصادر أن المجمع، وهو مقر قوة الدرك على الحدود، تعرض أيضًا لتفجيرين نفذهما انتحاريان اثنان.

      وأشار مسؤول أمني إلى أن “الانتحاري الأول فجر نفسه عند المدخل الرئيسي، بينما تمكن الثاني من الدخول إلى داخل المقر”، موضحًا أن القوات تنتشر حول الموقع وتتعامل بحذر مع الوضع بسبب الاشتباه بوجود مسلحين داخل المجمع.

      ويقع المقر في منطقة مكتظة قرب معسكر للجيش، فيما قال سكان محليون إن الطرقات المحيطة أغلقت بالكامل وانتشرت وحدات من الجيش والشرطة والعناصر الأمنيّة في المكان.

