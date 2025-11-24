الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 01:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المكتب السياسي لأنصار الله نعى القائد الطبطبائي: التضحيات تزيد المقاومة قوة

      نعى المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له مساء الأحد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي، وقال: “ببالغ الحزن والأسى وعظيم الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي الطبطبائي”.

      وتقدم المكتب السياسي لأنصار الله “بصادق العزاء والمواساة، مع عظيم الفخر والاعتزاز، إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ المجاهد نعيم قاسم حفظه الله، وإلى المقاومة والشعب اللبناني”، وتابع: “نؤكد أن الكيان الصهيوني بجريمته الغادرة والجبانة لن يكسر إرادة المقاومة، ولن تفت في عضدها التضحيات، بل تزيدها قوة وعزيمة”.

      ولفت البيان إلى أن “المقاومة الإسلامية في لبنان قدمت أعظم الدروس وأروع البطولات وأزكى الدماء فداء للبنان ودفاعًا عن أرضه وسيادته، وانتصارًا للقضية الفلسطينية”، واعتبر أن “ما شجع العدو الصهيوني على التمادي في عدوانه وغطرسته وفتح شهيته على المنطقة كلها هو تخاذل الأنظمة العربية وانخراط بعضها في التآمر مع العدو”.

      وقال البيان إن “المقاومة الإسلامية في لبنان، والتي تنهل من معين الإيمان، وتجود بالأرواح والدماء، وتقتفي أثر القادة الشهداء، قطعًا ستنتصر مهما كان التآمر عليها”، وأضاف: “ومهما توهم العدو الإسرائيلي أنه قد حقق نجاحًا في هذه العملية أو تلك، فإنه يعيش الوهم ويشرب السراب، فأيامه عدد، وجمعه بدد، ومصيره إلى زوال”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      إيران نعت القائد الطبطبائي: ما بقي من طريق إلا مواجهة الكيان المزيف

      إيران نعت القائد الطبطبائي: ما بقي من طريق إلا مواجهة الكيان المزيف

      حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي

      حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي

      نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي

      نبذة عن القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي