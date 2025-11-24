المكتب السياسي لأنصار الله نعى القائد الطبطبائي: التضحيات تزيد المقاومة قوة

نعى المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن في بيان له مساء الأحد القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي، وقال: “ببالغ الحزن والأسى وعظيم الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد أبو علي الطبطبائي”.

وتقدم المكتب السياسي لأنصار الله “بصادق العزاء والمواساة، مع عظيم الفخر والاعتزاز، إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ المجاهد نعيم قاسم حفظه الله، وإلى المقاومة والشعب اللبناني”، وتابع: “نؤكد أن الكيان الصهيوني بجريمته الغادرة والجبانة لن يكسر إرادة المقاومة، ولن تفت في عضدها التضحيات، بل تزيدها قوة وعزيمة”.

ولفت البيان إلى أن “المقاومة الإسلامية في لبنان قدمت أعظم الدروس وأروع البطولات وأزكى الدماء فداء للبنان ودفاعًا عن أرضه وسيادته، وانتصارًا للقضية الفلسطينية”، واعتبر أن “ما شجع العدو الصهيوني على التمادي في عدوانه وغطرسته وفتح شهيته على المنطقة كلها هو تخاذل الأنظمة العربية وانخراط بعضها في التآمر مع العدو”.

وقال البيان إن “المقاومة الإسلامية في لبنان، والتي تنهل من معين الإيمان، وتجود بالأرواح والدماء، وتقتفي أثر القادة الشهداء، قطعًا ستنتصر مهما كان التآمر عليها”، وأضاف: “ومهما توهم العدو الإسرائيلي أنه قد حقق نجاحًا في هذه العملية أو تلك، فإنه يعيش الوهم ويشرب السراب، فأيامه عدد، وجمعه بدد، ومصيره إلى زوال”.

المصدر: موقع المنار