“كتائب سيد الشهداء” نعت القائد الطبطبائي: هذه الدماء مصدر قوة وثبات بمواجهة العدوان

نعت “كتائب سيد الشهداء” في العراق في بيان لها، الاثنين، القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى وثلة من إخوانه بعدوان صهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال البيان “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الألم، ننعى رحيل القائد الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى إلى جوار ربه إثر عدوان غاشم ارتكبته قوات الاحتلال الصهيوني في اعتداء يستهدف إرادة الشعب وصموده”.

وتابع البيان “لقد كان الشهيد مثالًا للإخلاص والثبات، ورمزًا من رموز الإقدام والتضحية. أمضى سنواته في خدمة قضيته والدفاع عن أبناء وطنه، متمسكًا بمبادئه، حاملًا روحه على كفه في سبيل العزة والكرامة”.

وأكد البيان أن “دماء الشهداء في لبنان ستظل شاهدًا على الظلم والاستهتار الذي ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني، وستبقى هذه الدماء مصدر قوة وثبات في مواجهة كل أشكال الاعتداء والعدوان”.

وأضاف البيان “نتقدم إلى عائلته الكريمة وإلى رفاق دربه في حزب الله، وإلى كل محبيه، بأحر عبارات المواساة وأصدق مشاعر العزاء، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرفع درجته في أعلى عليين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

المصدر: موقع المنار