حزب الله يدعو إلى تشييع القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي

ها هو فارس الميدان يترجل.. حبيب المجاهدين، ورفيق سلاحهم.. أمير، وفارس، وحارس.. لم يبرح ساحات النزال عمرًا عامرًا بالتضحيات..

تكريماً لشهادة القائد الجهادي الكبير السيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي)، يدعوكم حزب الله لحضور مراسم التكريم والوداع في التشييع الكبير الذي سينطلق من الغبيري (موقف البلدية مقابل بناية الخنسا) باتجاه روضة الشهداء الأبرار في الضاحية الجنوبية.

الزمان: الإثنين ٢٤ تشرين ثاني ٢٠٢٥؛ الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر.

(تقبل التبريكات ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا).

المصدر: العلاقات الاعلامية