حركة النجباء تدين العدوان على الضاحية: نحمِّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق – حركة النجباء أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة في لبنان بعد العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف القائد المجاهد هيثم أبو علي الطبطبائي ورفاقه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت الحركة في بيان أن هذا العدوان يعكس خبث المشروع الصهيوني في المنطقة القائم على تقويض الاستقرار واستهداف المجتمعات وقياداتها التي ترفض الخضوع لهيمنته.

وجددت الحركة دعمها الكامل للشعب اللبناني وقواه الوطنية التي تمتلك امتدادًا اجتماعيًّا وسياسيًّا واسعًا، وفي مقدمتها حزب الله بوصفه ركنًا أساسيًّا في المعادلة الوطنية اللبنانية، وصوتًا بارزًا في الدفاع عن سيادة لبنان وحقوق مواطنيه، ونؤكد أنَّ استهداف الضاحية يمثِّل استهدافًا لموقف لبناني ثابت يواجه محاولات الاحتلال لفرض وقائع تتعارض مع مصالح لبنان واستقراره.

كما حملت الاحتلال الصهيوني المتغطرس المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وندعو الدول العربية والإسلامية إلى إنهاء حالة الصمت التي تمنح الاحتلال مساحة للمضي في انتهاكاته، والعمل على دعم لبنان وتعزيز صمود شعبه في مواجهة الاعتداءات المتكررة، مع تحرك سياسي جادٍّ يضمن حماية المدنيين ويضع حدًّا للاعتداءات التي تستهدف المناطق المأهولة بالمدنيين.

وثمنت المقاومة الإسلامية تماسك المجتمع اللبناني في دعم حزب الله، ولا سيما أنَّ هذا الاتساق ومقاومته يمثِّل اليوم أحد أهم عناصر الردع في مواجهة محاولات الاحتلال جرَّ لبنان إلى الفوضى أو النيل من قراره المستقل.

المصدر: حركة النجباء