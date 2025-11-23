“لجنة الأسير سكاف” دانت العدوان على الضاحية: لن يثنينا عن التمسك بالموقف المشرف لحماية وطننا

أكدت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الأحد أن “العدوان الصهيوني الذي استهدف أحد الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، يثبت لجميع اللبنانيين ولشعوب العالم كافة أننا ما زلنا نواجه عدوًا مجرمًا لا يلتزم بأي قرارات دولية”، وتابعت أن “الضغوط الأمنية والسياسية لن تثنينا وكل الأحرار عن التمسك بالموقف الوطني المشرف لحماية وطننا من غدر العدو الصهيوني مهما بلغت التضحيات”.

واعتبرت اللجنة أن “ما جرى اليوم يتطلب من الدولة اللبنانية أن تتحرك بكافة الوسائل على مستوى الحدث الخطير الذي تعرض له وطننا”، ودعت إلى “اتخاذ مواقف حازمة وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، لأنها لم تجد نفعًا منذ أكثر من عام بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الجانب الأميركي الذي لا يحترم الدولة اللبنانية ويغطي الإجرام الصهيوني على كامل وطننا”.

وأكدت اللجنة “ضرورة العمل للتمسك بعناصر قوتنا التي تجسدها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، لأن جميع الشعب اللبناني هو هدف للمشروع الصهيوني”، وأضافت أن “وحدتنا كشعب لبناني من الشمال إلى الجنوب هي نقطة الأساس لمواجهة العدو وغطرسته”.

وطالبت اللجنة “وزير الخارجية بالقيام بالدور الوطني الواجب عليه وتقديم شكوى عاجلة باسم لبنان الرسمي إلى مجلس الأمن، والمطالبة بعقد جلسة خاصة لوقف العربدة الصهيونية في الجنوب والبقاع وفي السماء والبحر، والاستمرار باحتلال الأراضي واعتقال أسرى لبنانيين واغتيال المواطنين المدنيين، وكان آخرها اليوم في العاصمة اللبنانية، أو أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام