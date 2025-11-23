لقاء الأحزاب في البقاع يدين العدوان على الضاحية: يدل على الطبيعة العدوانية المتوحشة للكيان

أدان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع العدوان الاجرامي على الضاحية الجنوبية وما نتج عنه من ضحايا مدنيين أبرياء في منطقة سكنية مكتظة تحت ذريعة ملاحقة هدف امني.

وقال “ان سياسة الاغتيال التي تنتهجها حكومة نتنياهو واستمرارها باحتلال الأرض واستباحة الأجواء اللبنانية والغدر اليومي بأبناء شعبنا وضرب اقتصاد بيئة المقاومة بعد تحطيم قرى وبلدات بكاملها ان دل على شيء فانه يدل على الطبيعة العدوانية المتوحشة للكيان العنصري من جهة والدوس على القرارات الأممية الملزمة لاسيما القرار 1701 من جهة ثانية والذي التزمت المقاومة بكامل مندرجاته تاركة للدولة اللبنانية تنكب مهام وقف العدوان وتحرير الأرض واستعادة الاسرى”.

ودعا البيان الحكومة اللبنانية الى رفع سقف الاتصالات لدى العواصم الفاعلة لاسيما الولايات المتحدة التي تغطي غطرسة نتنياهو وتتحفنا دوما بموفديها الذين يحملون للبنان رسائل التهديد والوعيد بدل لجم التنين اليهودي الذي ينفث نيرانه القاتلة ضد شعبنا دون رادع.

وختم لقاء الأحزاب بيانه “الرحمة لشهداء الغدر الصهيوني والشفاء للجرحى والنصر لشعبنا الصامد الراسخ في أرضه مهما غلت التضحيات”.

المصدر: موقع المنار