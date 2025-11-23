المكتب السياسي لأنصارالله يدين التصعيد الإسرائيلي على بيروت: سياسة ممنهجة لإضعاف لبنان والمنطقة

دان المكتب السياسي لأنصارالله بأشد العبارات التصعيد الإجرامي الذي نفذه العدو الصهيوني مستهدفًا عمق العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيادة وأراضي لبنان على مدى عام منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ورأى المكتب في بيانه أن العدوان الإسرائيلي على منطقة سكنية بالضاحية الجنوبية لبيروت يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وامتداداً لمسلسل جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب اللبناني والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن تكريس حالة الاستباحة الشاملة في لبنان والمنطقة يقابل بتواطؤ سياسي يتمثل في تبني خطاب نزع سلاح المقاومة، محذراً من خطورة هذا الخطاب لما يمثله من تهديد مباشر لأمن لبنان واستقراره.

وجدد المكتب السياسي لأنصارالله تضامنه الكامل مع لبنان دولة وشعباً، مؤكداً على الحق المشروع في المقاومة والرد على العدوان، وداعياً الأنظمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها والتصدي للهجمة الصهيونية التي تستهدف الأمة بكاملها.

المصدر: موقع المنار