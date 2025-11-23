الأحد   
    عربي وإقليمي

    وفد من حماس يلتقي القاهرة رئيس المخابرات المصرية

      التقى اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة الأخ محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية أعضاء المجلس القيادي الإخوة خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله و زاهر جبارين وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور غازي حمد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، حيث تناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.

      وقد أكد الوفد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشدداً على أهمية وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأية خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الامور وإلحاق الضرر بالاتفاق.

      وناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنوية أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

      وأشاد الوفد بجهود الإخوة الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة، ونقلوا تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية.

      المصدر: موقع حركة حماس

      الاحتلال الصهيوني يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

      فلسطين | حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

      قفزة كبيرة في الاعتداءات في الضفة الغربية المحتل

