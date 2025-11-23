ملف العمل البلدي في حزب الله: العدو يوجه رسالة عدائية إلى الدولة ومؤسساتها

دان ملف العمل البلدي في حزب الله بشدّة جريمة الاغتيال التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي يوم أمس، والتي استهدفت ‏عضو مجلس بلدية حولا الشّهيد حسين حسين، في اعتداءٍ جديدٍ يُضاف إلى سلسلة الجرائم المُتتالية التي طالت خلال ‏الأيام الأخيرة عددًا من الموظفين والعاملين في البلديات.‏

وقال في بيان إنّ تنفيذ هذا الإستهداف في يوم عيد الاستقلال ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ يؤكّد تعمّد العدوّ توجيه رسالة عِدائية مُباشرة ‏إلى الدولة اللبنانية ومؤسساتها المحلية، في محاولة لشلّ دور البلديات وإضعاف قدراتها، عبر استهداف عناصرها بشكل ‏مباشر ومُمَنهج خصوصًا في جنوب لبنان.‏

وأكد أن توالي هذه الاغتيالات لأربع مرات خلال فترة زمنية قصيرة يُثبت أنّنا أمام سياسة اغتيال ممنهجة تعتمدها إسرائيل ‏ضدّ العاملين في المرافق المدنية، في خرق فاضح للقانون الدولي وللإتفاقات السارية، ما يستوجب موقفًا حاسمًا من ‏الدولة اللبنانية وإجراءات مباشرة لردع هذا الاستهداف ومنع استمراره.‏

وأشار إلى أنه ورغم تكرر هذه الاغتيالات، لم تبادر هذه الجهات الدولية إلى أي تحرّك ملموس، الأمر الذي يطرح علامات استفهام ‏حول جدّية المجتمع الدولي في حماية المدنيّين والعاملين في المؤسسات المحلية.‏

وأكد أن استهداف الموظفين المدنيّين خط أحمر، وأن محاولات ترهيب العاملين في ‏البلديات لن تؤدي إلّا إلى مزيد من الثبات في أداء الواجب العام، ولن تسمح للعدوّ بتحويل هذه الإعتداءات إلى أمر واقع ‏أو سياسة أمرٍ مُسلّمٍ بها.‏

وتقدم بالتعزية لعائلة الشّهيد حسين ياسين حسين وللمجلس البلدي الكريم ولكل أهالي بلدة حولا، “راجين المولى أن يتغمده ‏بواسع رحمته وأن يَمُنّ على عائلته بالصبر والسلوان.”‏

المصدر: العلاقات الاعلامية