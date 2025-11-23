الأحد   
    دولي

    الوفد الأوكراني يلتقي مستشاري الأمن القومي الأوروبيين في جنيف ضمن مشاورات خطة ترامب لإنهاء الحرب

      التقى الوفد الأوكراني المشارك في المشاورات الجارية في سويسرا حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا، مستشاري الأمن القومي لقادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وفق ما أعلن رئيس الوفد المفاوض الأوكراني.

      وأوضح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، في منشور عبر تلغرام: “عقدت الاجتماع الأول مع مستشاري الأمن القومي لقادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (…) وسيكون الاجتماع المقبل مع الوفد الأميركي”.

      وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد وصل في وقت سابق الأحد إلى جنيف، حيث يتواصل اللقاء بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين لبحث مسودة خطة ترامب التي تثير قلق كييف من أن تشكّل تمهيدًا لاستسلام قسري، وسط تأكيدات واشنطن أن الخطة ليست عرضًا نهائيًا لإنهاء الحرب.

      يُشار إلى أن الرئيس ترامب منح أوكرانيا مهلة حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر للموافقة على خطة إنهاء النزاع الذي دخل عامه الرابع، فيما تسعى كييف إلى تعديل المسودة الحالية التي اعتُبر بعضها منسجمًا مع المطالب الروسية.

      المصدر: أ.ف.ب.

