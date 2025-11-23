الوزير حيدر جال في منطقتي جزين والريحان

زار وزير العمل اللبناني محمد حيدر على رأس وفد من الوزارة منطقه جزين. استهل الجولة بزيارة بلدية جزين – عين مجدلين، حيث كان في استقباله رئيس البلدية ديفيد الحلو واعضاء المجلس البلدي، وحضر اللقاء النائب السابق أمل ابو زيد . واستمع الوزير من الحلو الى شرح مفصل عن العمل البلدي في المدينة، وقد عدد الحلو بعض المطالب التي يعتبرها محقة ولا تحصل عليها البلدية أسوة بباقي البلديات.

وتحدث حيدر فأشار الى انه “رغم ان الموضوع البلدي ليس من صلاحياته الا انه سيحمل هذه المطالب الى الجهات المعنية”، مشدداً على ان ملف البلديات يناقش في معظم جلسات مجلس الوزراء ، موضحا ان “الحل سيأتي في سلة متكاملة”، واشار الى “وجود خطة وزارية تناقش حاليا الوضع البيئي وسترفع قريبا تقريرها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب” .

وفي المقابل شدد وزير العمل على ضرورة ان تخلق البلديات” فرص عمل للبنانيين في المناطق للحد من الهجرة” ، مؤكدا ان وزارة العمل” تعمل بكل ما لديها من امكانات للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وخلق فرص عمل لهم” .

وقال: “ان دور البلديات ضروري لتأمين فرص عمل وتشجيع المؤسسات على ذلك ضمن النصوص القانونية”، مؤكدا ان” لبنان لا يقوم الا بسواعد ابنائه”.

اتحاد بلديات جزين

ومن هناك انتقل حيدر والوفد المرافق الى مقر اتحاد بلديات منطقة جزين، وكان في استقباله والوفد المرافق رئيس الاتحاد الدكتور بسام رومانوس وعدد من رؤساء بلديات المنطقة.

والقى رومانوس كلمة رحب فيها بالوزير حيدر والوفد المرافق في منطقة جزين ،وقال:”هذه المنطقة التي لطالما شكلت نموذجا للتلاقي والعمل المشترك والعيش المشترك الحقيقي والارادة الصلبة في مواجهه التحديات”.

واضاف: “ان زيارتكم تحمل دلالات مهمة لأبناء منطقتنا خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب”.

واشار الى ان “وزارة العمل تشكل ركيزة اساسية في اعادة الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للشباب وتنظيم سوق العمل بما يضمن العدالة والكرامة لكل عامل على ارض الوطن”.

وثمن رومانوس الدور الذي يقوم به الوزير حيدر من اجل رقمنة معاملات الوزارة وتسهيل اجراءات العمال والمؤسسات وتعزيز الضمان وتفعيل دوره ، والعمل على تحقيق قانون العمل ليصبح اكثر عدالة ومرونة، ومكافحة العمل غير المنظم الذي يؤثر على فرص عمل اللبنانيين.

حيدر

ثم تحدث حيدر فشكر للاتحاد حسن الاستقبال، وقال: “أطمئنكم بان من اهم اهتماماتي الاساسية هو ايجاد فرص عمل للبنانيين”، موضحا ان وزارة العمل، تعمل بالتنسيق مع جهات عدة لا سيما وزارتي التنمية الادارية والصناعة، “لايجاد طرق سهلة تؤمن هذا الهدف”، موضحاً أن “الحكومة تعطي القطاع الزراعي اهتماما خاصا وقد اخذنا على عاتقنا مع منظمه العمل الدوليه تحفيز اللبنانيين على العمل في الزراعة، وفي الوقت ذاته ايجاد الطرق المناسبه لعمل الأجانب بشكل لا يؤثر على العمالة اللبنانية”.

وقال: “ان وزارة العمل تعكف على ايجاد مخرج قانوني لاعطاء اجازات عمل للعمال الموسميين”.

وأكد حيدر ان “وزارة العمل تتشدد في مسالة العمال الاجانب، خصوصا العمالة غير الشرعية التي نعمل على تنظيمها بالتعاون مع الأمن العام ،حيث اعطينا مهلة لهؤلاء لتسوية اوضاعهم ، وبعد انتهاء هذه المهلة سنتخذ الاجراءات الصارمه بالتعاون مع الامن العام بحق من يستمر في المخالفة”، لافتاً الى انه “سيتم الاعلان في وقت قريب عن انجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية حيث ان هناك لجنة تجتمع بشكل دوري في وزارة العمل تتمثل فيها كل الجهات المعنيه للاسراع في انجاز هذا الموضوع المهم حماية لاموال المضمونين”.

اتحاد بلديات الريحان

بعد ذلك، انتقل حيدر والوفد المرافق له الى زيارة اتحاد بلديات جبل الريحان، حيث التقى رئيس الاتحاد قاسم شرف الدين مع رؤساء بلديات المنطقه بحضور ممثلين من حزب الله وحركة “امل “و”التيار الوطني الحر”.

وتحدث رئيس الاتحاد فقال: “اننا ننتظر زيارة كل الوزراء الى هذه المنطقة التي تعاني من الظلم”، وطالب بان “يكون هناك اهتمام حكومي أكثر بالبلديات لا سيما في جبل الريحان على كافه المستويات”، واكد الثبات بالأرض رغم العدوان الاسرائيلي المستمر.

ثم تحدث حيدر فاكد العمل على مشروع قانون التغطية الصحية لموظفي وعمال البلديات، لافتا الى” وجود صيغة تتم بلورتها لاستفادة هؤلاء من الصندوق الوطني للضمان”.

وقال: “ان زيارتنا الى هذه المنطقة وان تكن سريعة ، إلا أنها تعني الكثير” ، مؤكدا ان “ما نعيشه اليوم هو استقلال ناقص بوجود الاحتلال والعدوان الاسرائيلي”، مشددا على ان “تثبيت هذا الاستقلال لا يتم الا بالتعاون بين كل اللبنانيين”.

وقال: “نحن كوزارة عمل وحكومة الى جانبكم ونسعى كحكومة الى انجاز عملية اعادة الاعمار بسرعة واصبحنا في المراحل الاخيرة التي تتعلق بالتمويل اللائق لهذه العملية”.

وأكد خلال حوار مع رؤساء بلدية المنطقة، ان “الحكومة تعمل لاجراء الانتخابات النيابيه في موعدها “، وشدد على ان عملية الترميم للأبنية المتضررة نتيجه العدوان الاسرائيلي “باتت قريبة جدا”.

واكد ان “هناك قانون عمل جديد سيبصر النور قريبا ، وسيتم تنظيم كل القطاعات من خلاله”.

مدرسة سان نيقولا – عين المير

بعد ذلك زار الوزير حيدر والوفد المرافق له مركز ومدرسة سان نيقولا في عين المير ، حيث استقبله مدير المدرسة الأب جهاد فرنسيس ورئيس بلديه عين المير توفيق نجم ، وعدد من الاساتذة.

وجال وزير العمل في اقسام المركز واستمع من بعض الطلاب على طبيعه ما يقومون به .

بعد ذلك، اجتمع وزير العمل مع الأب فرنسيس الذي القى كلمة اكد فيه ان “حضور وزير العمل الى المنطقة هو علامة تقدير للدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة في ترسيخ دعائم المجتمع اللبناني”، مقدرا جهود ومساعي الوزير حيدر في تعزيز كرامة الانسان العامل وصون حقوقه.

وقال: “نلتقي اليوم لنجدد العهد بان الاستقلال ليس ذكرى فحسب بل هو مسؤولية مستمرة في الدفاع عن كرامة شعبنا وفي السعي الى دولة عادلة تحفظ حق الانسان في عيش كريم”. مثمنا خطوات الوزير حيدر الهادفة الى خدمة المواطن في هذه المرحله التي يحتاج فيها لبنان الى جهود مخلصة وارادة صلبة.

ورد حيدر بكلمة أكد فيها ان “ثقافة التربية هي المطلوبة لاولادنا في هذا البلد لإيصالهم الى سوق العمل المدروس والمستقر، ومن واجبنا ان نجّهز لهم هذا الامر، لكن كدولة من واجبنا ان نؤمن لهم استقلالا دائما وأمنا وأمانا واستقرارا اقتصاديا يشعرون من خلال ذلك انتماءهم وتجذرهم بهذه الارض”.

واضاف: “ان الخطوات التي شاهدتها مع الطلاب هي مهمة جدا في مستقبل التكنولوجيا ومستقبل لبنان الذي نحلم به . ان عيد الاستقلال اليوم ناقص بسبب الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان وكذلك عدم الاستقرار وهذا الالتفاف الذي نشاهده اليوم هو رسالة للعدو الاسرائيلي بانه رغم كل الصعاب ان لبنان مستمر ومثابر لكي يحقق أهله ما يحلمون به في هذا البلد”.

وفي نهاية اللقاء قدم الاب فرنسيس لوحة تذكارية معبرة للوزير حيدر . وكانت قد رفعت على مدخل بلدة لبعا لافتات ترحب بحيدر مقدمة من اتحاد بلديات منطقه جزين . كما أقام السكرتير الاول لسفارة فرسان مالطا في قبرص السيد فادي رومانوس مأدبة غداء في دارته في لبعا على شرف الوزير حيدر والوفد المرافق له وحضرها عدد من المدعوين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام