جنوب إفريقيا | وزير العلاقات الدولية: قمة العشرين تجسّد التعددية العالمية

قال وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، إن قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرج تُجسّد واقع التعددية القطبية عالميًا.

وأكد لامولا، في تصريحات، أن انعقاد القمة في جنوب إفريقيا يحمل رمزية خاصة لالتزام البلاد ببناء عالم قائم على التعاون المتبادل.

واعتبر لامولا أنه “من اللافت أن القمة تُعقد في سويتو، التي كانت في الماضي بلدة لذوي البشرة السوداء، وبالقرب من جوهانسبرج الشمالية التي كانت منطقة مخصصة لذوي البشرة البيضاء فقط”.

وأضاف “لقد دعونا الجميع هنا لنقول إن هذه هي الجسور التي يجب على الشمال والجنوب العالميين عبورها للعمل معاً من أجل الإنسانية”.

وبشأن إعلان القمة، أشار لامولا إلى أن البنود المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تُشكّل منعطفًا مهمًا للقارة الإفريقية.

وقال إنّ “القليل جدًا من صنّاع المحتوى الأفارقة يحصلون على موارد من منصات مثل تيك توك وآبل وغيرها، لكن إعلان مجموعة العشرين يؤكد أن إفريقيا يجب ألا تكون مجرد مستهلك للذكاء الاصطناعي، بل شريكًا في الابتكار والبحث وبناء مراكز البيانات”.

وأفاد لامولا بأنّ هذا التوجه يحمل أهمية كبيرة لشباب القارة “التي تُعدّ قارة فتية”، مشددًا على أن إعلان القمة “سيُحدث تحولًا جذريًا في كيفية مشاركة إفريقيا في الاقتصاد العالمي”.

المصدر: وكالات