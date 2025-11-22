بلدية حارة حريك دانت جريمة اغتيال عضو مجلس بلدية حولا الشهيد حسين ياسين حسين

دانت بلدية حارة حريك بأشدّ عبارات الغضب والاستنكار الجريمة الجبانة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي عبر اغتيال عضو مجلس بلدية حولا الشهيد حسين ياسين حسين، باستهداف سيارته بين بلدتي شقرا ومجدل سلم، وفي يوم الاستقلال اللبناني تحديداً، في اعتداء خطير يمسّ السيادة الوطنية ويستهدف أمن المواطنين واستقرار البلدات الجنوبية.

وقالت في بيانلها إن:” هذا الاغتيال يشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية، ورسالة عدوانية تؤكد استمرار العدو في استهداف المدنيين والمؤسسات البلدية والخدماتية في الجنوب”.

وإزاء هذا الحدث الجلل، اعلنت بلدية حارة حريك ما يلي:

1. تعرب البلدية عن استيائها الشديد من التهاون الرسمي اللبناني في التعامل مع الاعتداءات المتكررة على الجنوب، وترى أن هذا التراخي أسهم في كشف المواطنين أمام عدوانٍ لم يتوقف، ما يستدعي موقفاً أكثر مسؤولية وحزماً من قبل الدولة لضمان حماية أهلها.

2. تدعو الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة عبر الانتقال من ردود الفعل التقليدية إلى إجراءات حقيقية وفاعلة، أمنياً ودبلوماسياً، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.

3. تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حدّ لسياسة الصمت، واتخاذ خطوات عملية تردع العدو عن استهداف المدنيين والبنى المدنية في الجنوب.

إن بلدية حارة حريك، وهي تنعى الشهيد حسين ياسين حسين, تتقدم من أهله وبلدته بأحرّ التعازي، وتؤكد أن جرائم العدو لن تزيد اللبنانيين إلا تمسكاً بحقهم في أمنهم وصمودهم، وأن حماية المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل.

رحم الله الشهيد وأسكنه فسيح جناته، وحفظ لبنان وشعبه من غدر العدو.

المصدر: بيان