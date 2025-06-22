لبنان

حزب الله دان التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق: هذه الجرائم لن تنجح بكسر وحدة الشعب السوري

استنكر مسؤول العلاقات المسيحية في حزب الله الحاج محمد الخنسا في حديث له الاحد “التفجيرَ الإرهابي الجبان الذي استهدف حشدًا من المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة شرقي دمشق وأدّى إلى سقوط شهداء وجرحى”، واضاف “نتقدم بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء وعموم الشعب السوري الشقيق”، ومتمنيا “الشفاء العاجل للمصابين”.

ورأى الخنسا ان “هذا التفجير الآثم يؤكّد أن هذا الفكر التكفيري الإجرامي لا يمتّ بصلة لأي دينٍ سماوي، بل هو صناعةٌ شيطانيةٌ صهيونية أميركية، تُحرَّكه كلّما اقتضت الحاجة لزرع الفتن وتفتيت الدول وإحياء الصراعات والانقسامات بين أبناء الوطن الواحد”.

وقال الخنسا “إذ نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب السوري الشقيق بكافة مكوناته، فإننا نؤكّد أن هذه الجرائم لن تنجح في كسر وحدة الشعب السوري، الذي سيلفظ تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية الدخيلة على نسيجه الوطني وهويته الأصيلة وفكره المعتدل”.

المصدر: موقع المنار