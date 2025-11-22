اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية دان جريمة استهداف عضو المجلس البلدي في بلدة حولا

دان اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي اليوم، باستهدافه عضو المجلس البلدي في بلدة حولا، الشهيد حسن حسين، والد الشهيد ياسين حسين، أثناء قيامه بواجبه البلدي في خدمة أبناء بلدته، في اعتداء مباشر على العمل المدني والخدماتي، وفي وضح النهار أمام أعين الناس.

وفي بيان له قال :”إن هذا الاستهداف الجبان يؤكد مجدداً أن العدو يمعن في جرائمه بحق المدنيين والمؤسسات المحلية، في خرق فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي سياق حرب ممنهجة تهدف إلى ترويع الأهالي وتعطيل الحياة اليومية في القرى والبلدات الجنوبية”.

كما وتوجه اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية الى المنظمات الدولية الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المدنيين والكوادر البلدية، والى المجتمع الدولي بالخروج من صمته غير المبرر أمام الجرائم المتكررة بحق أهل الجنوب.

والى الجهات الرسمية في لبنان لحماية أبناء الجنوب العزيز.

واكد ان ” دماء الشهيد حسن حسين، كما دماء ابنه الشهيد، ستبقى شاهداً على حجم الظلم الواقع على أهلنا في الجنوب، ودافعاً للاستمرار في خدمة الناس والتمسك بالحق والدفاع عن الأرض مهما اشتدّ العدوان”.

وتقدم اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية من عائلة الشهيد وأهالي بلدة حولا وبلديتها بأحر التعازي، راجين الرحمة للشهيد والصبر والسكينة لذويه، والحماية لكل العاملين في خدمة أهلهم في القرى والبلدات الجنوبية.

المصدر: بيان