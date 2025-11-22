السبت   
    عربي وإقليمي

    الاحتلال يتوغل داخل مناطق في غزة كان قد انسحب منها بموجب الاتفاق

      في اليوم الثالث والأربعين لبدء وقف إطلاق النار في غزة، تشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة موجة نزوح جديدة، بعدما اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة حيّي التفاح والشجاعية إثر توغل جيش الاحتلال وتمدد قواته داخل مناطق كان قد انسحب منها وفق الاتفاق.

      كما نفذ الاحتلال عمليات نسف واسعة لمنازل وسط القطاع في المنطقة الواقعة شمال شرقي مخيم البريج.

      وتزامنت عمليات النسف مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات والمروحيات الصهيونية شرقي خان يونس ورفح.

      اخر ما سجله قطاع غزة من انتهاكات صهيونية نتابعها مع الزميل عماد عيد.

      المصدر: موقع المنار

