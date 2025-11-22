السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 17:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مكتب اعلام الأسرى: ظروف قاسية يعيشها القائد أحمد سعدات في سجون الاحتلال

      يدين مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات ما يتعرض له القائد الوطني والأسير أحمد سعدات (72 عاما) من اعتداءات جسدية ونفسية متكررة داخل عزل “جانوت” حيث نُقل إليه مؤخرا قادما من عزل “مجدو” وتعرض فور وصوله للضرب الوحشي على يد وحدات القمع الصهيونية.

      وبحسب شهادات موثقة، فقد عانى القائد سعدات في عزل “مجدو” من اقتحامات متكررة لزنزانته وتفتيشات مهينة وتراجع كبير في وضعه الصحي وهبوط واضح في وزنه إلى جانب تعرضه لاعتداء جسدي مباشر عدة مرات ضمن سياسة انتقامية تستهدف رمزيته ومكانته.

      كما وثقت عائلته، أن سعدات أُصيب سابقا بمرض جلدي (سكابيوس) وخضع لظروف تنكيل قاسية حيث تم الاعتداء عليه في شهر مارس الماضي أثناء نقله من “ريمون” إلى “مجدو” واحتُجز في ساحة السجن لساعات مع تقييده وتغطية رأسه.

      وأكد المكتب أن ما يتعرض له القائد سعدات هو جريمة متكاملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويعكس نية الاحتلال الواضحة في تصفية رموز الحركة الوطنية داخل السجون ببطء وتحت غطاء رسمي.

      وحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته وندعو الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل الفوري من أجل وقف هذه الانتهاكات وإنهاء عزله والإفراج عنه.

      المصدر: مكتب اعلام الأسرى

      مواضيع ذات صلة

      قفزة كبيرة في الاعتداءات في الضفة الغربية المحتل

      قفزة كبيرة في الاعتداءات في الضفة الغربية المحتل

      الاحتلال يتوغل داخل مناطق في غزة كان قد انسحب منها بموجب الاتفاق

      الاحتلال يتوغل داخل مناطق في غزة كان قد انسحب منها بموجب الاتفاق

      حماس: إزالة الاحتلال للخطّ الأصفر غرب القطاع خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار

      حماس: إزالة الاحتلال للخطّ الأصفر غرب القطاع خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار