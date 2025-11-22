نقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو من الإقامة الجبرية إلى التوقيف

نقلت السلطات البرازيلية، السبت، الرئيس السابق جايير بولسونارو إلى التوقيف الاحتياطي، بعد أن كان قيد الإقامة الجبرية، في إطار المحاكمة التي يواجهها بتهمة التخطيط لمحاولة انقلاب، بحسب ما أفادت مصادر متعددة.

وأكد أحد المحامين، سيلسو فيلاردي، لوكالة فرانس برس أن بولسونارو تم توقيفه لكنه يجهل السبب المباشر وراء القرار. وكشفت مذكرة المحكمة، التي اطلعت عليها فرانس برس، أن نقل الرئيس اليميني السابق البالغ من العمر 70 عاما، جاء بسبب “خطر مرتفع بالفرار”.

وأوضح القاضي ألكسندر دي مورايس في المذكرة أن بولسونارو حاول “كسر” السوار الإلكتروني المُستخدم لمراقبته، وكان يخطط للفرار مستغلاً تظاهرة يعتزم أنصاره تنظيمها قرب منزله في العاصمة برازيليا في وقت لاحق السبت.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف أن توقيف بولسونارو يأتي كإجراء احترازي، وليس للبدء بتنفيذ عقوبة السجن البالغة 27 عاما الصادرة بحقه لإدانته بالتخطيط لمحاولة انقلابية.

وطلب فريق الدفاع عن بولسونارو الجمعة السماح له بقضاء العقوبة في الإقامة الجبرية، بداعي تدهور وضعه الصحي.

يشار إلى أن بولسونارو وُضع قيد الإقامة الجبرية منذ آب/أغسطس الماضي، مع بدء محاكمته بتهمة محاولة منع الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي السلطة عقب خسارته انتخابات 2022.

وفي 11 أيلول/سبتمبر صدر حكم إدانته، حيث خلص القضاة إلى أنه ترأس “منظمة إجرامية” سعت للإبقاء عليه في السلطة بشكل استبدادي، وردّت المحكمة العليا استئناف فريق الدفاع الأسبوع الماضي، ما خفّض إلى حد كبير احتمالات تفاديه دخول السجن في الفترة المقبلة.

المصدر: أ.ف.ب.