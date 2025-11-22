“التيار الوطني الحر” يرد على النائب بو صعب

علّقت هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر في بيان على “قول النائب الياس بو صعب عن “رفضه تمويل شراء أصوات للنائب السابق إدي المعلوف”، واصفة اياه بـ “الكلام السخيف، اذ يعرف الجميع أنه لا من أخلاقيات “التيار” شراء الأصوات ولا من إمكاناته”.

وتابع البيان أن “تكاليف الحملة الانتخابية للتيار معروفة بتواضعها ومحدوديتها في لبنان والمتن الشمالي، ومع ذلك رفضَ النائب بو صعب وبعض زملائه بعد انتهاء الانتخابات تسديد ما يتوجب عليهم منها تغطيةً لمصاريف التيار الانتخابية العامة فيما غطّوا أضعاف اضعافها لمصاريفهم الانتخابية الخاصة، وكل ذلك بسبب حصول النائب معلوف على أضعاف أصواتهم، ولما تبيّن لاحقاً ما يضمرونه من سوء للتيار، مع الإشارة إلى انّ تكاليف التيار الانتخابية متواضعة ولا تسمح بعملية شراء أصوات”.

وقال البيان إن “النائب بو صعب الذي انتُخب بفضل أصوات “التيار” ، يحاول استدرار عاطفة أهل “التيار” قبل أشهر من الانتخابات النيابية ليغشّهم ويسرق اصواتهم لاحقاً لصالح خصومهم، وافتراءاته تستهدف “التيار” الذي أوصله إلى حيث هو الآن، لكنه شرب من بئر “التيار” ورمى فيها حجراً”.

وتابع بيان التيار أن بوصعب وبعض زملائه “المطرودين من التيار”، يوجّهون “اتهاماتٍ زائفة متذرعين بامتلاك إثباتات وهي باطلة ونعرف ماهيّتها وهو معروف بكيفية تسجيلها وتحويرها وسوء استخدامها، وسيضطر “التيار” في نهاية المطاف الى كشف حقائق بشعة بخصوصهم، تمّ التغاضي عنها في السابق إحترامًا للخصوصية والزمالة الحزبية، أقلّها عدم قيامهم بتسديد متوجباتهم الانتخابية والأخلاقية تجاه التيار والتياريين الذين صوّتوا لهم بالآلاف ووثقوا بهم، فبدل احترام هذه الثقة، خرجوا عن سياسة التيار ونظامه ومبادئه والتحقوا بخصومه من خلال التصويت في مجلس النواب معهم، وهو ما بدأت تظهر أثمانه وستتكشّف اكثر مع الوقت”.

المصدر: موقع المنار