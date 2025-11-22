الشيخ الخطيب في زيارة إلى جريحة عدوان الطيري: إرادتكم وثباتكم أقوى من غطرسة العدو

أعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب عن تمنيه، خلال زيارته مستشفى الزهراء الجامعي للاطمئنان الى صحة جريحة غارة الطيري من طالبات الجامعة الإسلامية في للبنان، بالشفاء العاجل للجريحة وكل الجرحى.

وقال الشيخ إن هؤلاء “هم ضحايا الإرهاب الصهيوني حيث تشهد جراحهم على همجية العدوان الذي يستهدف طلاب الجامعات والمدارس فضلاً عن المدنيين الأبرياء من اطفال ونساء”، مشيراً إلى أن “هذا ديدن الكيان الصهيوني الغاصب منذ نشأته في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين”.

كما دعا الجرحى وذويهم واهلنا الصامدين الى “التحلي بالصبر والعزيمة في مواجهة الاحتلال والعدوان”، مؤكدا ان “ارادتهم وثباتهم اقوى من غطرسة العدو الصهيوني الذي سيندحر اجلا ام عاجلا عن ارضنا”.

المصدر: موقع المنار