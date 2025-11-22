السبت   
    لبنان

    وزارة الزراعة تحتفل بالاستقلال وترفع علما جديدا فوق مبناها

      جسدت وزارة الزراعة احتفاءها بعيد الاستقلال من خلال استبدال العلم اللبناني القديم براية جديدة رفرفت عاليا فوق مبنى الوزارة، في خطوة تعبر عن روح التجدد وتعكس الإرادة المتواصلة للعطاء والعمل، وذلك في أجواء وطنية مفعمة بالمعاني الرمزية.

      ويأتي رفع العلم الجديد ليؤكد أن “الراية اللبنانية ستبقى دائما رمزاً لوحدة الوطن وسيادته”، ولتشدد الوزارة من خلاله على أن الزراعة كانت وستبقى نبض الأرض والحياة، ودعامة أساسية في مسار التنمية الريفية وخدمة المجتمع.

      وفي سياق متصل، تسلمت وزارة الزراعة خمسين علما لبنانيا قدمتها جمعية “المجلس الوطني للعلم اللبناني”، دعما لجهود الوزارة في تعزيز الحضور الوطني في مصالحها ومراكزها الإقليمية.

      وقد توجهت الوزارة بالشكر إلى الجمعية على مبادرتها القيمة، فيما أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني توجيهاته إلى مختلف المصالح الإقليمية ل”توزيع الأعلام ورفعها في مباني الوزارة في المناطق تزامنا مع الاحتفال بعيد الاستقلال”.

      وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة نشاطات وطنية تنفذها الوزارة في هذه المناسبة، تأكيدا ل”قيم الانتماء والوفاء للبنان، وترسيخا لدور المؤسسات العامة في حمل الرسالة الوطنية وتعزيز روح المواطنة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

