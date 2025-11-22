فانس: الاعتقاد بإسقاط روسيا بالعقوبات ودعم أوكرانيا «وهم»… والحلّ يمرّ عبر تسوية مقبولة لموسكو وكييف

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أنّ كل من يظن أنّ فرض العقوبات على روسيا وتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا يمكن أن ينهي النزاع، إنما يعيش في “وهم كبير”، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر واقعية تنطلق من ميزان القوى القائم على الأرض.

وقال فانس في منشور عبر منصة “إكس” إنّ أي مبادرة جدّية لإنهاء الحرب يجب أن تكون “مقبولة لكل من موسكو وكييف وأن تفضي إلى وقف المواجهة”، مشدداً على أنّ واشنطن تدرك أنّ أي تسوية لا يمكن فرضها من طرف واحد.

وأضاف أنّ الرهان على ضخّ الأسلحة والأموال لوقف الحرب “غير واقعي”، وأن الانتقادات التي تُوجَّه إلى الخطة الأميركية المقترحة تعكس “جهلاً بالواقع الميداني”. وتشير تقارير إلى أنّ الخطة الأميركية للتسوية تتضمّن اعترافاً بالقرم ودونباس كأراضٍ روسية، على أن تُوقَّع من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وروسيا في إطار اتفاق شامل.

المصدر: نوفوستي