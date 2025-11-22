السبت   
   22 11 2025   
   1 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    فانس: الاعتقاد بإسقاط روسيا بالعقوبات ودعم أوكرانيا «وهم»… والحلّ يمرّ عبر تسوية مقبولة لموسكو وكييف

      أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أنّ كل من يظن أنّ فرض العقوبات على روسيا وتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا يمكن أن ينهي النزاع، إنما يعيش في “وهم كبير”، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر واقعية تنطلق من ميزان القوى القائم على الأرض.

      وقال فانس في منشور عبر منصة “إكس” إنّ أي مبادرة جدّية لإنهاء الحرب يجب أن تكون “مقبولة لكل من موسكو وكييف وأن تفضي إلى وقف المواجهة”، مشدداً على أنّ واشنطن تدرك أنّ أي تسوية لا يمكن فرضها من طرف واحد.

      وأضاف أنّ الرهان على ضخّ الأسلحة والأموال لوقف الحرب “غير واقعي”، وأن الانتقادات التي تُوجَّه إلى الخطة الأميركية المقترحة تعكس “جهلاً بالواقع الميداني”. وتشير تقارير إلى أنّ الخطة الأميركية للتسوية تتضمّن اعترافاً بالقرم ودونباس كأراضٍ روسية، على أن تُوقَّع من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وروسيا في إطار اتفاق شامل.

      المصدر: نوفوستي

      مواضيع ذات صلة

      الدفاع الروسية تعلن إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية في جنوب غربي البلاد

      الدفاع الروسية تعلن إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية في جنوب غربي البلاد

      هنغاريا: الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا هي الأكثر واقعية على طاولة المفاوضات

      هنغاريا: الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا هي الأكثر واقعية على طاولة المفاوضات

      واشنطن تطرح خطة سلام من 28 بنداً… فكيف جاءت ردود موسكو وكييف؟

      واشنطن تطرح خطة سلام من 28 بنداً… فكيف جاءت ردود موسكو وكييف؟