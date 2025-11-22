شهيد في زوطر الشرقية جراء غارة للطيران المسيّر الإسرائيلي

استشهد مواطن صباح اليوم إثر استهداف طائرة مسيّرة تابعة للكيان الإسرائيلي لآلية من نوع “رابيد” أثناء مرورها على طريق زوطر الشرقية في الجنوب اللبناني.

خمسة جرحى في شقرا جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة مدنيين

أُصيب 5 أشخاص من بلدة شقرا جنوب لبنان بجروح تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للكيان الإسرائيلي لمجموعة من الأصدقاء كانوا يسهرون بجوار ورشة قيد الإنشاء في خراج البلدة، بالقرب من منطقة الصلعة جنوب غرب مركز إطفاء برعشيت، وذلك عند الساعة 00:14 من فجر اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025.

وأفادت المصادر أن المسيرة ألقت قنبلة صوتية باتجاه المجموعة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وتحركت على الفور فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية إلى موقع الاستهداف، ونقلت المصابين إلى مستشفى تبنين الحكومي، باستثناء أحد الجرحى، الذي جرى نقله إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور لتلقي العلاج اللازم.

ومساء أمس الجمعة، اعتدت مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية في بلدة فرون الجنوبية، ما أدى الى ارتقاء شهيد.

المصدر: موقع المنار