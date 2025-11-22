رئيس بعثة اليونيفيل يؤكد استمرار دعم الاستقرار والسيادة في جنوب لبنان

أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، استمرار التزام قوات اليونيفيل بدعم الجيش اللبناني، بوصفه الشريك الأساسي في تعزيز الاستقرار جنوب البلاد.

وشدد أبانيارا على أن إعادة الانتشار الكامل للجيش اللبناني في مختلف مناطق الجنوب تُعد خطوة أساسية نحو بسط سلطة الدولة.

وأضاف اللواء أبانيارا أن الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل عنصرًا محوريًا في التقدّم بتنفيذ القرار 1701 وفي تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الدائم.

وأشار أبانيارا إلى أن قوات حفظ السلام في مقر اليونيفيل العام اجتمعت الأسبوع الماضي لإحياء ذكرى الاستقلال، مجددين دعمهم للبنان وسيادته واستقراره.

المصدر: اليونيفيل