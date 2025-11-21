وفد من المهن الحرة في حزب الله زار نقابة المحامين في الشمال

قام وفد من المهن الحرة في حزب الله ضم مسؤول المهن الحرة حسن حجازي وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمد صالح بزيارة نقابة المحامين في الشمال حيث قدّم التهنئة للنقيب مروان ضاهر لمناسبة انتخابه. وأكد الوفد أن ضاهر خاض الاستحقاق النقابي بأمانة ومسؤولية وكان وفياً لقيم المهنة ومبادئها المهنية والإنسانية.

وشدد الوفد على أهمية ترسيخ قضاء نزيه قائم على الحق والعدالة باعتباره ركيزة لبناء مجتمع يحفظ كرامات الناس وحقوقهم ويؤمّن لهم الوصول إلى العدالة بلا تمييز. كما جرى التوقف عند الدور الوطني والأخلاقي لنقابة المحامين في الشمال في إدانة العدوان على لبنان وغزة والوقوف إلى جانب المظلومين في كل الساحات باعتبارها صوتاً مهنياً يقف مع الحق ويعبّر عن التزام ثابت بالدفاع عن الإنسان ورفض كل أشكال الظلم. وأشاد الوفد بالدور الذي يمكن أن تؤديه النقابة في تعزيز الثقة بالقضاء وصون استقلاليته ودعم كل المبادرات التي تخدم الإنسان وتحمي كرامته.

وختم الوفد متمنياً للنقيب ضاهر النجاح في مهامه والعمل بثبات إلى جانب الناس وقضاياهم وتعزيز حضور النقابة في الملفات التي تمس العدالة وحقوق المواطنين.

المصدر: موقع المنار