    لبنان

    رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال: درب الاستقلال يبدأ من حضور الدولة وسيادتها وتحرير كل شبر من أرض لبنان

      قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في عيد الاستقلال: “أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، أهلي في الوطن والاغتراب … رفاق السلاح والجراح، كلّ استقلال يبدأ من لحظة مواجهة الحقيقة، ولهذا جئت اليوم إلى الجنوب، إلى هذه الأرض التي تختصر تاريخ لبنان كلّه: صموداً، وغياباً، وعودة. ومن هنا، من حيث تُختبر قيمة الدولة ومعنى السيادة، نبدأ حديث الاستقلال من جديد. على هذه الأرض التي أنهكتها الاعتداءات وغياب الدولة عنها، لكنها صمدت، وستنهض مع عودة الدولة إليها، سلطةً ورايةً وقراراً واحداً. فدرب الاستقلال يبدأ من حضور الدولة، لا غيابها، ومن سيادتها، لا ازدواجيتها، ومن تحرير كل شبر من أرض لبنان. إخوتي وأهلي، تعرفون أنني اعتدت على مصارحتكم، واليوم تبدو المصارحة أكثر من ضرورية، لأنها أول ذكرى للاستقلال أخاطبكم فيها رئيساً، بعد سنوات من الفراغ تجاوزناها ولن نسمح بتكرارها، ولأن الظرف دقيق، ولا يحتمل أنصاف الحقائق”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

