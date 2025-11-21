كمال الخير هنأ بعيد الاستقلال: للحفاظ على الوطن وعدم الرضوخ لسياسات تريد استباحة مؤسساته

هنأ رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير اللبنانيين وخصوصا الجيش والقوى الامنية بعيد الاستقلال، وقال أمام وفود أمت دارته في المنية: “تمر هذه الذكرى علينا، في مرحلة دقيقة وحساسة نعيشها على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ما يستدعي ضرورة العمل بكل الوسائل للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والالتفاف حول الجيش لمواجهة العدو الصهيوني”.

واعتبر ان “الواجب يتطلب اليوم الحفاظ على استقلال وطننا وحماية سيادته من خلال عدم الرضوخ للسياسات الأميركية التي تريد استباحة مؤسسات الدولة واجهزتها الأمنية و العسكرية، ورأينا كيف ارادوا الضغط على الجيش وقائده لأنهم اعتبروا في بيانه ان العدو الصهيوني يستمر بخروقاته اليومية، ولانهم يعملون على منع اعتبار الكيان الصهيوني عدوا”، مؤكدا انهم “لن يستطيعوا تنفيذه مهما استمروا بالضغوطات”.

وطالب الخير السياسيين بـ”التوجه شرقا نحو الصين للاستفادة منها في نهضة وطننا، لأن الأميركي لا يقدم شيئا من دون موافقة اسرائيل”.

ورأى أن “ما يحصل من استهداف يومي للمدنيين من قبل جيش العدو وطائراته التي تجوب سماءنا، وآخرهم استهدلف مدير مدرسة المنصوري الرسمية الشهيد محمد شويخ، اضافة الى الموظف في اتحاد بلديات بنت جبيل الشهيد علي شعيتو، يثبت ان كل اللبنانيين هم عرضة لاغتيال يومي”.

واعتبر أن “المجزرة التي وقعت في مخيم عين الحلوة وسقط نتيجتها عشرات الشهداء والجرحى، هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول التي اعتبرت نفسها وسيطا بين لبنان والعدو منذ وقف اطلاق النار، لانها ترى يوميا الإعتداءات والجرائم في وطننا ولا تتحرك لايقافها”.

واعلن الخير تأييده الكامل لكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري “الذي اعتبر ان الجانب اللبناني​ الملتزم بالقرار 1701 واتفاق وقف العمليات الحربية منذ تشرين الثاني 2024، بات محط إدانة وانتقاد، كما دعوته لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لتكريس الحق اللبناني والإدانة للخروق الإسرائيلية، سواء باستهداف المدنيين أو بضم اراضي ابناء الجنوب”.

واعتبر ان “الاجرام الصهيوني اليومي بحق اهلنا في قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء منذ وقف اطلاق النار، يؤكد ان الادارة الأميركية أعطت الضوء الاخضر لعدم وقف ما يحصل، كما ان استباحة الاراضي السورية والجولة التي قام بها رئيس حكومة العدو في الجنوب السوري يجب التصدي لها وادانتها من قبل الشعب السوري وكل الشعوب العربية والاسلامية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام