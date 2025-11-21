أكاليلٌ من الزهور على أضرحة عدد من رجال الاستقلال

أكاليل من الزهور وُضعت اليوم الجمعة على أضرحة عدد من رجال الإستقلال، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان من الانتداب الفرنسي.

في التفاصيل، وضع وزير العمل محمد حيدر باسم الجمهورية اللبنانية إكليلاً من الزهر على ضريح عسيران لمناسبة الذكرى 82 للاستقلال.

وخلافاً لما جرت عليه العادة ككل عام اقتصرت مراسم الذكرى على استقبال الوزير حيدر بعزف ثلة من الجيش اللبناني النشيد الوطني، في حضور نجل الرئيس الراحل النائب علي عسيران، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، ممثل قائد الجيش العميد حسين طباجة.

من جهته، قال النائب قاسم هاشم، أثناء وضعه إكليلاً من الزهور ممثلاً الجمهورية اللبنانية على ضريح رجل الاستقلال الراحل عدنان الحكيم في منطقة الباشورة، “نضع اليوم أكاليل على أضرحة شخصيات وطنية قدمت ارواحها من أجل هذا اليوم وبعد مرور 82 عاماً على الاستقلال الذي نعتبره استقلالاً أول، وننتظر اللحظة التي ننجز فيها الاستقلال الكامل بعد دحر العدو الإسرائيلي وإزالة احتلاله عن ارضنا”.

وتابع “اننا لم نصل الى هذا الاستقلال لو لم يكن هنالك تضحيات جسام وهنا لا بد من ان نحيي ارواح الشهداء، ارواح شهداء الجيش اللبناني، شهداء رجال الاستقلال، الشهداء اللبنانيين الذين ضحوا من اجل هذا الوطن”، مضيفاً “نأمل ان نصل الى التوافق والتعاون ومن خلال التضحيات التي ما زالت هي هي، والدماء التي تبذل من اجل دحر العدو حيث امتزجت دماء الجيش اللبناني مع دماء اللبنانيين على مساحات الوطن وخصوصا على أرض الجنوب. ونحن ننتظر اللحظة التي نستكمل فيها الاستقلال الكامل واننا اليوم احوج ما نكون الى التكافل والتضامن بين اللبنانيين والسير نحو الوحدة الوطنية الحقيقة، وحدة الموقف الوطني هي التي تحصن هذا الوطن وهي التي تردع هذا العدو وكل من يقف وراءه. وما علينا اليوم في هذه اللحظة وفي ذكرى الاستقلال الا ان نكون مع الجيش الوطني هذا الجيش الذي يتعرض الى ما يتعرض اليه. واليوم يقف اللبنانيون جميعا بكل مكوناتهم وبكل انتماءاتهم وبكل تصنيفاتهم مع الجيش اللبناني “.

هذا ووضع وزير الاعلام بول مرقص ممثلا الجمهورية اللبنانية اكليلا من الزهر على تمثال الرئيس بشارة الخوري في حضور ممثل قائد الجيش العميد الركن مارون درويش.

إلى ذلك، وضع وزير الاقتصاد عامر البساط إكليلاً من الزهر تكريماً لذكرى رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي، في مقابر باب الرمل طرابلس، بحضور رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي إلى جانب مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام.

وباسم “الجمهورية اللبنانية” وضع وزير العدل عادل نصار اكليلا من الزهر عند تمثال مؤسس حزب الكتائب بيار الجميل في بكفيا في اطار تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ 82 للاستقلال.

كما وضع النائب طوني فرنجيه، إكليلاً من الزهر بإسم “الجمهورية اللبنانية”، على ضريح رجل الاستقلال الوزير الراحل حميد فرنجية في إهدن، في حضور العميد شربل يمين ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ووضع النائب فريد الخازن بإسم الجمهورية اللبنانية اكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الراحل فؤاد شهاب في غزير بحضور ممثل قائد الجيش العميد وسام الراسي.

المصدر: الوكالة الوطنية