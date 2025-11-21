سنغافورة تفرض عقوبات على 4 مستوطنين لارتكابهم اعتداءات في الضفة الغربية

أعلنت سنغافورة، اليوم الجمعة، أنها ستفرض عقوبات مالية ومنع دخول على 4 مستوطنين، بسبب ارتكابهم “أعمالاً سافرة من العنف المتطرف” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن الانتهاكات التي نفّذها المستوطنون الأربعة في الضفة الغربية “غير قانونية وتعرض آفاق حل الدولتين للخطر”.

وكان وزير خارجية سنغافورة “فيفيان بالاكريشنان” قد أعلن، خلال جلسة للبرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، أن قادة جماعات المستوطنين الصهاينة سيخضعون لعقوبات.

كما انتقد وزير الخارجية أيضاً السياسيين الصهاينة الذين تحدثوا عن ضم أجزاء من الضفة أو غزة، ومحذراً من أن مشروع “E1” الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية.

كما أشار بالاكريشنان إلى أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية “في الوقت المناسب”، في موقف ينسجم مع تصويت سنغافورة عام 2024 لصالح عدد من القرارات التي تعبّر عن دعمها للدولة الفلسطينية.

وعلى الرغم من العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة بين سنغافورة و”إسرائيل” منذ حصول الأولى على استقلالها في عام 1965، تؤكد سنغافورة أن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية غير قانونية وفق القانون الدولي، وهو الموقف الذي تتبناه غالبية دول العالم.

المصدر: الميادين