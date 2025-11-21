شهيدان شمال القدس واعتداءات المستوطنين تتصاعد في الضفة

استشهد شابان فلسطينيان، فجر الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة، ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية وسط اقتحام ومداهمة قوات الاحتلال لعدة مدن وبلدات فلسطينية.

عاجل | وزارة الصحة: استشهاد الشاب عمرو خالد أحمد المربوع (١٨ عاماً)، والفتى سامي إبراهيم سامي مشايخ (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب. pic.twitter.com/qatt8ibSzM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 20, 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاما) وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاما)، متأثرين بإصابتيهما برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة كفر عقب.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الشابين المربوع ومشايخ، ووقوع إصابة ثالثة.

في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وشملت الاقتحامات حي أم الشرايط في مدينة البيرة، عقب تسلل وحدة خاصة، إضافة لاقتحام بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وبلدة بيت أمر شمال الخليل، وإغلاق حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

في غضون ذلك، تصاعدت هجمات المستوطنين في أكثر من منطقة، ففي شمال بلدة حوارة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في مستودع للسيارات غير الصالحة للاستخدام.

هذا وأضرم المستوطنون النار في المستودع قبل تَمكّن المواطنين من التصدي لهم، بينما أكدت مصادر فلسطينية للجزيرة أن عدد المركبات التي أُضرمت فيها النار يفوق 350 مركبة.

وفي قلقيلية، هاجم مستوطنون فلسطينيون في منطقة الوجه الشامي ببلدة كَفر قدوم.

كذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين في خِربة المركز بمسافر يطا جنوبي الخليل.

وذكر شهود عيان أن مجموعة مستوطنين هاجموا خربة المركز بمسافر يطا (مجموعة من 28 قرية وخربة فلسطينية)، واعتدوا على السكان بالعصيّ والحجارة، ما أسفر عن إصابة 5 على الأقل برضوض وجروح.

وفي مدينة حلحول شمال الخليل، احتشد عشرات الفلسطينيين من مُلاك الأراضي وحاولوا الوصول إلى أراضيهم التي أقام عليها مستوطنون بؤرة استيطانية قبل أسابيع.

في الأثناء أعلنت جماعات استيطانية إعادة إنشاء مستوطنة “صانور” بعد عشرين عاما من إخلائها.

وكان رئيس مجلس التجمع الاستيطاني غوش عتصيون يارون روزنتال أعلن عن إقامة مستوطنة جديدة قرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وقال في تصريحات نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية إن المستوطنة ستعزز العلاقة بين شرقي غوش عتصيون ومدينة القدس وبيت لحم.

وخلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، سجلت الضفة الغربية 7 آلاف و154 اعتداءً لمستوطنين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

وأسفرت تلك الجرائم عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإجمالا، أدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال حرب الإبادة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا، وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا في الضفة، حسب هيئة مقاومة الجدار.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي حرب الإبادة على غزة، التي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: جزيرة نت+وفا