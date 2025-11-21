الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، صافيا اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، ورياح ناشطة أحيانا لتقارب الـ60 كلم/س في المناطق الجنوبية.

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر جاف ودافىء مع إرتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة النهارية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية (بحدود الـ5 درجات) حتى نهاية الاسبوع ، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال 30 درجة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .

السبت: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا لتقارب ال60 كلم/س في المناطق الجنوبية .

الأحد: قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع انخفاض اضافي و بسيط بدرجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار ليل الاثنين / صباح الثلاثاء.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و45%.

-حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 767ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام