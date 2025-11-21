الجمعة   
    دولي

    الكرملين: لم نتلقَّ أي إخطار من كييف بشأن قبولها التفاوض وفق “خطة ترامب”

      أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لم تتلق أي إخطار رسمي من كييف يفيد بموافقتها على التفاوض وفق خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية.

      وجاء تصريح بيسكوف بعد تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت، أمس، عن أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى ذكر أن ترامب يطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الموافقة “فوراً” على مسودة خطة التسوية. ورجّح مسؤولون أميركيون أن يوقّع زيلينسكي الخطة قبل 27 نوفمبر الجاري، ضمن جدول زمني طموح يهدف إلى إنهاء العملية بحلول ديسمبر.

      ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن “واشنطن تتوقع أن يوقع زيلينسكي الاتفاق قبل عطلة عيد الشكر الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرض صفقة السلام على موسكو لاحقًا هذا الشهر”.

      وكان البيت الأبيض قد أعلن أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يجريان محادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا حول خطة السلام المقترحة.

      المصدر: روسيا البوم

