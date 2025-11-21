الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 04:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر عقب شمال القدس

      استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وزارة الصحة الفلسطينية.

      وقالت الوزارة إنّ الشهيدين هما: عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً).

      وشيّع الفلسطينيون شهداء كفر عقب من مجمّع فلسطين الطبي في رام الله، على وقع الهتافات التي ارتفعت في الجنازة.

      بدورها، أشارت مواقع فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بكثافة، ونشرت القناصة على أسطح المباني، قبل أن تطلق النار مباشرةً على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

      وأضافت أنّ حالةً من التوتر الشديد سادت المكان بالتزامن مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في البلدة ومحيطها.

      المصدر: مواقع اخبارية

      مواضيع ذات صلة

      تظاهرات جديدة في بريطانيا رفضًا لحظر “بالستاين أكشن”… اعتقالات ودعوى قضائية ضد وزارة الداخلية

      تظاهرات جديدة في بريطانيا رفضًا لحظر “بالستاين أكشن”… اعتقالات ودعوى قضائية ضد وزارة الداخلية

      “مخيم عين الحلوة… تشييع الشهداء على وقع الوجع والصمود”

      “مخيم عين الحلوة… تشييع الشهداء على وقع الوجع والصمود”

      “الغارديان: الاحتلال استخدم قنابل عنقودية محرّمة في جنوب لبنان”

      “الغارديان: الاحتلال استخدم قنابل عنقودية محرّمة في جنوب لبنان”