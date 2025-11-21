استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام كفر عقب شمال القدس

استشهد فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنّ الشهيدين هما: عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً).

وشيّع الفلسطينيون شهداء كفر عقب من مجمّع فلسطين الطبي في رام الله، على وقع الهتافات التي ارتفعت في الجنازة.

بدورها، أشارت مواقع فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بكثافة، ونشرت القناصة على أسطح المباني، قبل أن تطلق النار مباشرةً على الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام.

وأضافت أنّ حالةً من التوتر الشديد سادت المكان بالتزامن مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية في البلدة ومحيطها.

المصدر: مواقع اخبارية