المفتي عبد الله: لا نريد امتيازات طائفية أو مناطقية بل وطناً يحمي الجميع

أكد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ حسن عبد الله على “ضرورة الاحترام المتبادل بين الأديان والشعوب”، مشدداً على أن “التعددية داخل المجتمع الواحد هي حاجة ملحّة لتطوير الحياة خارج إطار الأنانية والمصالح الضيقة”.

ورأى المفتي عبد الله، في حديث له الخميس، أن “لبنان يعيش اليوم حالة صراع داخلي من أجل الامتيازات، بعيداً عن ميزان الخبرة والكفاءة والقدرة على إتمام المهام”، وقال: “لا نريد امتيازات طائفية أو جغرافية أو مناطقية، بل نريد وطناً يحمي الجميع ويعيش فيه الجميع”.

ولفت المفتي عبد الله إلى أن “مناسبة عيد الاستقلال تُظهر الصورة التي نريدها للبنان، حيث النشيد الوطني والجيش اللبناني يوحّدان الجميع تحت راية الوطن، لا تحت راية المنطقة أو الطائفة أو المذهب”.

وشدد المفتي عبد الله على “ضرورة حماية الجيش والقوى الأمنية، لأنهما الفرصة الوحيدة لمواجهة أزمات الداخل والخارج، خصوصاً التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، من تدمير واغتيالات ومنع إعادة الإعمار وعودة النازحين”، مطالباً “الدولة والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما تجاه الأهالي والنازحين على السواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام