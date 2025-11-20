بمناسبة الاستقلال.. خطة سير استثنائية بالشويفات بسبب زيارة ممثل رئيس الجمهورية

أعلنت بلدية مدينة الشويفات في بيان لها مساء الخميس أنه “بمناسبة حضور ممثّل عن الجمهورية اللبنانية لوضع إكليل من الزهر على ضريح بطل الاستقلال الأمير مجيد أرسلان، صباح يوم الجمعة، ستُعتمد خطة سير استثنائية من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 12:30 ظهرًا”.

وتابع البيان أنه “بناءً عليه، تطلب البلدية من المواطنين الكرام التقيّد بتعليمات شرطة البلدية والتعاون معها، وتجنّب سلوك طريق صيدا القديمة باتجاه خلدة خلال الفترة المذكورة، علمًا بأنه سيتم فتح طريق موازٍ من خلف صيدلية الوردية للتخفيف من زحمة السير وتأمين حركة مرور سلسة”، وأضاف: “نشكر تعاونكم لما فيه مصلحة المدينة وحسن سير المناسبة”.

