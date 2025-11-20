الناطق باسم حرس الثورة الاسلامية: نفترض أن الحرب قد تندلع في أي لحظة وقد رفعنا مستوى جاهزيتنا

أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد علي نائيني، أن افتراض الحرس هو أن الحرب قد تندلع في أي وقت، مشيراً إلى أن القوات رفعت من مستوى استعدادها تبعاً لهذا التقدير.

وقال نائيني، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال ندوة بجامعة طهران، إن إيران لم تكن يوماً البادئة بأي حرب، مضيفاً أن التركيز منصبّ على تعزيز القدرات الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات العسكرية.

وأوضح المتحدث أن من يبدأ الهجوم غالباً ما يسعى إلى تحقيق عنصر المفاجأة للحصول على تفوّقٍ ميداني مؤقت، مذكّراً بأن خلال الحرب المفروضة، استطاعت إيران حيثما باغتت العدو أن تحقق نتائج إيجابية.

وأضاف أن العنصر الحاسم في المعارك ليس الضربة الأولى فحسب، بل القدرة على استعادة القوة وتغيير موازين ساحة القتال بسرعة بعد الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم الحرس الثورة الإسلامية، أن الحرس رفع مستوى جاهزيته العسكرية بعد اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، موضحاً أن الافتراض حينها كان يقين اندلاع الحرب، وأن مقرّ “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي كان على علم مسبق منذ شتاء العام الماضي بأن مواجهة قادمة لا محالة.

وقال نائيني إن الجمهورية الإسلامية خرجت منتصرة في تلك الحرب لأسباب متعددة، مشيراً إلى أن أبرز هذه الأسباب هو شعور المواطنين بالنصر و عندما يسود إحساس النصر في المجتمع، فهذا يعني أن العدو خسر في ساحة الحرب الإدراكية والمعنوية، وليس في الحرب العسكرية فحسب”.

كما قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية إن الحرب تشكّل ميداناً لاختبار القوات المسلحة والمراكز العسكرية لاكتشاف مكامن الضعف ومعالجتها، مؤكداً أن عمليات التطوير والتأهيل تسير على مدار الساعة في مختلف الاختصاصات.