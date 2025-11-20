دعوة للبنانيين غير المقيمين للإسراع بالتسجيل للمشاركة بالعملية الانتخابية

أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين في لبنان في بيان مشترك الخميس أنه “في إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، تعلن وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أن عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين للبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية تجاوز 137,000”.

وتابع البيان “تسلّمت وزارة الداخلية والبلديات منها 87,720 طلبًا، يُجري حاليًا العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين”، وأضاف أنه “في الساعات القليلة المتبقية قبل إقفال باب التسجيل اليوم بتاريخ 20/11/2025، تحث وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين جميع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية على الإسراع في التسجيل لضمان حقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية”.

المصدر: موقع المنار