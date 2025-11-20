برنامج الأغذية العالمي: ربع سكان الصومال يواجهون خطر “الجوع الحاد”

حذّر برنامج الأغذية العالمي من أنّ نحو ربع سكان الصومال يواجهون الجوع الحادّ، مع وجود 1.85 مليون طفل دون سن الخامسة معرّضين لخطر سوء التغذية الحادّ.

وقال البرنامج، في بيان اليوم الخميس، إنّ “توقّعات المناخ في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لا تزال قاتمة، حيث من المتوقّع أن تؤدّي ظاهرة النينا وثنائي القطب السلبي في المحيط الهندي إلى إطالة أمد هطول الأمطار غير المنتظمة والجفاف في البلاد”.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقّع أن تؤدي الظروف إلى تفاقم الجفاف في الشمال، وإعاقة جهود التعافي في الجنوب، وتزيد من خطر فشل المحاصيل، وخسائر الثروة الحيوانية، وندرة المياه”.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إنّ “ظروف الجفاف تفاقمت في المناطق الشمالية وتمتد إلى وسط وجنوب الصومال”، مشيراً إلى أنّ “الوضع خطرٌ للغاية في مناطق نوغال ومودوغ وباري وسناغ، التي تشهد موسماً رابعاً على التوالي من شحّ الأمطار، محذّراً من أنّ “ملايين الأشخاص معرّضون لخطر تفاقم الجوع وسوء التغذية بسبب نقص التمويل”.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر، من المتوقّع أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يتلقّون مساعدات غذائية إلى 350 ألف شخص، مقارنة بـ1.1 مليون شخص في آب/أغسطس، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

المصدر: مواقع