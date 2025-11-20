“هيومن رايتس ووتش”: طرد الفلسطينيين من مخيمات الضفة “جرائم ضد الإنسانية”

انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس طرد العدو الاسرائيلي عشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية مطلع عام 2025، معتبرة أنه يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة، في تقرير، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ووقف الانتهاكات المستمرة، إذ إن نحو 32 ألفاً من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قد جرى تهجيرهم قسرياً على يد القوات الإسرائيلية خلال عملية «الجدار الحديدي» في شهري كانون الثاني وشباط، ومنعوا من العودة إلى منازلهم، فيما دُمّر مئات البيوت.

ووثق تقرير «هيومن رايتس ووتش» اقتحام الجنود للمنازل، وتخريب الممتلكات، وإجبار العائلات على المغادرة عبر مكبرات صوت مثبّتة على طائرات مسيّرة، وقدر تدمير أو تضرر أكثر من 850 مبنى.

وقالت المنظمة إنّ إسرائيل بررت العملية باستهداف ما وصفته بـ«العناصر الإرهابية»، من دون تقديم أي مبرر لعمليات الطرد الجماعي أو منع العودة، مضيفة أنّ عمليات الطرد، التي نُفّذت بينما كان العالم منشغلاً بغزة، تأتي ضمن «جرائم ضد الإنسانية» تشمل «الفصل العنصري والاضطهاد».

المصدر: مواقع إخبارية