الرئيس نبيه بري يدعو في ذكرى الاستقلال لصون السيادة واستكمال معركة التحرر

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، شدد فيها على أن الاستقلال ليس محطة تاريخية عابرة أو حدثاً ماضياً مجهولاً، بل هو اختبار يومي لكل اللبنانيين، شعبًا وجيشًا وسلطات. وأكد أن الاستقلال يمثل دعوة دائمة لاستكمال معركة التحرر الوطني، وتحصين البلاد من الارتهان والخضوع، وصون السيادة الوطنية، وتعزيز الإرادة الوطنية وحمايتها من التبعية، وتحقيق تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال.

وأشار بري في رسالته إلى أهمية تقديم الدعم الكامل للجيش اللبناني، باعتباره مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلامهم، مشددًا على ضرورة مكافأة قيادته وجنوده وضباطه على تضحياتهم، بدلًا من التشكيك والتحريض عليهم داخليًا وخارجيًا أو استهداف دورهم الوطني المقدس، الذي يجسد قيم الشرف والتضحية والوفاء، خصوصًا في مواجهة عدوانية الكيان الإسرائيلي التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستقلال الكامل براً وبحراً وجواً.

وتابع بري قائلاً: يحتفل اللبنانيون باستحقاق الاستقلال هذا العام وسط اختبار مصيري يجسد أبعاده ميدان الجنوب، حيث تتجلى صورة لبنان الوطن والرسالة من خلال تلاحم أبنائه في الجرح والأمل والشهادة والتضحية والرجاء. هناك، تُقاس حقيقة الوطنية والانتماء، وهناك تختبر جدية السلطات الرسمية في الوفاء بالالتزامات خاصة نحو إعادة الإعمار ووقف العدوان الإسرائيلي، باعتبار الجنوب حاضنة وركيزة لصمود الأرض إلى جانب الجيش، في سبيل نيل استقلال حقيقي لا يبدله أبناؤه مهما عظمت التضحيات. وتساءل بري: هل ننجح جميعاً في هذا الاختبار ونحقق الاستقلال المنشود ونستحقه؟

وختم بري رسالته بتوجيه التحية إلى جميع شهداء الاستقلال، وإلى الأهالي، والعمال، والمزارعين الذين يعانقون التين والزيتون وغرسات التبغ على امتداد الحدود من الناقورة إلى أعالي العرقوب وحاصبيا، ولكل الفعاليات البلدية والاختيارية، وللهيئات التعليمية والتربوية، وللطلاب في القرى الصامدة الذين يكتبون تاريخ استقلالهم وسيادتهم بمداد دمائهم، كما فعلوا بالأمس في بلدة الطيري وقبلها في النبطية وفي مختلف القرى الحدودية، مجسدين معاني الحياة الكريمة والوحدة الوطنية من أجل لبنان وصنع الاستقلال.

المصدر: اعلام عين التينة