السفير الروسي: روسيا المورّد الأول للنفط إلى الهند

أكد السفير الروسي لدى الهند، أليكسي أليبوف، على استمرار التعاون الثنائي بين موسكو ونيودلهي في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى أن روسيا تظل المورد الأكبر للنفط إلى الهند بحصة سوقية تزيد على 30%.

وقال أليبوف: “رغم المحاولات الغربية الرامية لتقويض التعاون الثنائي، فإن شراكتنا في هذا القطاع تتطور بشكل مطرد، ونحن مستعدون لتقديم أفضل الشروط لنيودلهي”.

وأضاف أن روسيا والهند تعملان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في قطاع النفط والغاز، مؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجع بشكل طفيف فقط نتيجة العقوبات الغربية، حيث بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 43.5 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق.

المصدر: روسيا اليوم