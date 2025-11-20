الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على نائب رئيس “الدعم السريع”

ذكرت وكالة “رويترز” عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم، مساء الأربعاء، إنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نائب قائد قوات “الدعم السريع” في السودان، عبد الرحيم دقلو، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على العقوبات في اجتماع ببروكسل، اليوم الخميس، وفقاً لدبلوماسيين، وتشمل العقوبات “حظر السفر” إلى دول الاتحاد و”مصادرة” أي أصول مملوكة له.

وقالت أحد المصادر الأوروبية بحسب رويترز أيضاً إن هناك توافقاً داخل الكتلة على فرض عقوبات على دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

كذلك، قال شهود عيان لوكالة “رويترز” إنه عندما سيطرت قوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر في منطقة دارفور الشهر الماضي، تعرّض الناس لإطلاق النار في الشوارع، واستهدافهم بضربات طائرات بدون طيار، وسحقهم شاحنات.

يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، إيفات كوبر، قالت إن “لندن تعتزم فرض عقوبات تتعلّق بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في السودان”، مؤكّدة الحاجة إلى “بذل جهود مستدامة لضمان وقف إطلاق النار”.

المصدر: وكالة رويترز