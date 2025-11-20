3 شهداء في خانيونس اثر غارات إسرائيلية في استمرار لخروقات اتفاق وقف اطلاق النار

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عدة غارات جوية مكثفة على مناطق شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء السكنية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأعلن الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب القطاع فجر الثلاثاء، وذلك بعد ارتقاء 27 شهيداً على الأقل في سلسلة غارات جوية يوم الأربعاء.

وأوضح الدفاع المدني في بيان أنه تم انتشال ثلاثة شهداء و15 مصاباً من عائلتي أبو سبت وسهمود، إثر قصف منزل سكني في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس حوالي الساعة الرابعة فجراً (02:00 بتوقيت غرينتش).

كما تمكنت فرق الدفاع المدني، بعد تنسيق عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، من الوصول إلى مدخل منطقة جحر الديك في المحافظة الوسطى، وانتشلت المصاب محمد جمال غطاس (40 عاماً)، ونقلته إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وفي ساعات الصباح الأولى، انتشل جثمان طفلة شهيدة من عائلة كشكو، تبلغ من العمر سنة ونصف، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً في حي الزيتون بمدينة غزة.

وشهد يوم الأربعاء الماضي سقوط 28 شهيداً بينهم 17 طفلاً وامرأة، إضافة إلى عشرات الإصابات، نتيجة عمليات القصف المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس، في خروقات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: موقع المنار