“لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” تحذر بتحرك مفتوح وحاسم

استهجنت “لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” في بيان لها مساء الأربعاء “عدم إدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غدًا الخميس، على رغم كل الوعود والتأكيدات السابقة بأن الملف بات في مراحله النهائية”.

وتبلّغت اللجنة بأن “اجتماعًا حاسمًا ونهائيًا سيعقده مجلس الجامعة الجمعة المقبل، وسيُحدّد خلاله بشكل قاطع المسار النهائي لملف التفرّغ”.

وأعلنت اللجنة “اعتبار نتائج اجتماع مجلس الجامعة يوم الجمعة بمثابة الفرصة الأخيرة لوضع الملف على السكة الصحيحة تمهيدًا لإقراره دون أي تأخير إضافي”، وتابعت أن “اعتبار عدم إدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال أول جلسة حكومية تلي جلسة غد الخميس، بمثابة عملية تسويف جديدة، تقابلها اللجنة بإعلان إضراب فوري يبدأ من اليوم التالي لتلك الجلسة بشكل تلقائي”.

وأضاف البيان أن “الأساتذة المتعاقدين بالساعة استنفدوا كل وسائل الانتظار والصبر، ولم يعد مقبولًا التعاطي مع الجامعة اللبنانية طلابًا وأساتذة وموظفين بهذا القدر من المماطلة والإهمال”، ولفت إلى أن “أي تخلّف عن الوعود أو أي محاولة جديدة لتمييع الملف ستواجه بتحرك مفتوح وحاسم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام