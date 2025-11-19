مسلحون يقتلون ويختطفون عدداً من المصلين بينهم قس في هجوم على كنيسة بنيجيريا

قُتل شخصان على الأقل واختُطف آخرون بينهم قس، في هجوم مسلح استهدف كنيسة في بلدة إروكو بولاية كوارا وسط نيجيريا، مساء الثلاثاء، وفقاً لما أعلنته الشرطة وشهود عيان اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من حادثة اختطاف 25 فتاة من مدرسة داخلية في المنطقة ذاتها.

ويأتي هذا الاعتداء ليزيد من الضغوط على الحكومة النيجيرية، التي تواجه تدقيقاً دولياً، عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية ضد ما وصفه بـ”اضطهاد المسيحيين” في نيجيريا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة كوارا، أديتوون إيجير أدييمي، بأن الشرطة استجابت لإطلاق نار وقع عند السادسة مساء يوم الثلاثاء، حيث عثرت على شخص مصاب بطلق ناري قاتل داخل الكنيسة، وآخر قتيلاً في غابة قريبة. فيما ذكر شهود عيان أن حصيلة الهجوم بلغت ثلاثة قتلى على الأقل من أعضاء الكنيسة.

وأوضح أحد الشهود لوكالة أن المهاجمين تمكنوا لاحقاً من اعتقال عدد من المصلين بينهم القس واقتيادهم إلى الأدغال، دون تحديد دقيق لأعداد المختطفين.

وطالب حاكم ولاية كوارا بنشر مزيد من عناصر الأمن بشكل فوري عقب الهجوم على الكنيسة، بحسب ما أفاد به المتحدث باسمه.

وأعلن مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو تأجيل رحلة كانت مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لحضور قمتي مجموعة العشرين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، لتلقي إحاطات أمنية بشأن الهجومين الأخيرين، كما أصدر توجيهاته بتعزيز الأمن وملاحقة المهاجمين في كوارا، داعياً الأجهزة الأمنية إلى “بذل كل الجهود” لإنقاذ الفتيات المختطفات وإعادتهن إلى منازلهن سالمات.

من جهتها، اعتبرت الحكومة النيجيرية أن تصنيف الولايات المتحدة لها كـ”دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” يشوّه حقيقة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها، ولا يأخذ في الاعتبار جهودها لضمان حرية الدين لجميع المواطنين.

المصدر: الجزيرة نت