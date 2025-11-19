22 شهيداً في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عبر عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة، ارتقاء 22 شهيداً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم الأربعاء، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين مساء اليوم، جراء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين غربي مدينة خان يونس، حيث تم التعرف على الشهداء: توفيق حيدر توفيق حماد، إبراهيم علي أبو جاسر، ربى عبدالله أبو العلا، ناهض أبو شهلا، وفادي أبو مصطفى.

كما استشهد الشاب محمد سفيان محمد النجار في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، فيما ارتقى المواطن مؤمن بلبل وأصيب عدد آخر بينهم طفل، بفعل قصف مدفعي إسرائيلي على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق غزة.

وأكدت المصادر الصحية استشهاد طفلين وإصابة عشرة آخرين، جراء قصف إسرائيلي جديد غربي خان يونس، فيما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وطفلة في قصف استهدف مبنى الأوقاف بمنطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق غزة.

وفي تصعيد متواصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر نتيجة قصف استهدف مجموعة من المدنيين داخل نادي الوكالة غرب خان يونس، كما ارتقى مواطن وأصيب العشرات إثر استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع من قتل وتجويع وتهجير وتدمير ممنهج، متجاهلاً نداءات المجتمع الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن الإبادة الإسرائيلية المستمرة في غزة خلفت أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة واسعة أزهقت أرواح الكثيرين، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية والمساكن.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام