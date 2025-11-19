الأربعاء   
   19 11 2025   
   28 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 20:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    حول آخر التطورات في بلدة عيناتا جنوب لبنان

      مع مراسلنا هاشم السيد حسن

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      يوم الشهيد في البقاع الغربي…وجدانٌ يتجدّد

      يوم الشهيد في البقاع الغربي…وجدانٌ يتجدّد

      المرابطون ينعون المناضل زاهر الخطيب.. إرث وطني ونضالي متجذر في التاريخ

      المرابطون ينعون المناضل زاهر الخطيب.. إرث وطني ونضالي متجذر في التاريخ

      حول آخر التطورات في بلدة طيرفلسية جنوب لبنان

      حول آخر التطورات في بلدة طيرفلسية جنوب لبنان