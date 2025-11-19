بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة حازمة إذا رفضت اليابان التراجع عن تصريحاتها بشأن قضية تايوان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أنه لن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة صارمة وحازمة إذا رفضت اليابان التراجع عن تصريحاتها الخاطئة بشأن قضية تايوان.

وحثت نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين اليوم الأربعاء، الجانب الياباني على سحب التصريحات الخاطئة الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، ردًا على استفسار إعلامي.

وقالت: “أود التأكيد على أن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الخاطئة بشأن تايوان قوضت بشكل جذري الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، وأثارت سخط الشعب الصيني وإدانته”.

وأضافت: “تحث الصين بشدة الجانب الياباني على التراجع عن تصريحاته الخاطئة، والتوقف عن الاستفزازات بشأن القضايا المتعلقة بالصين، واتخاذ إجراءات ملموسة للاعتراف بالأخطاء وتصحيح الانحرافات، وحماية الأساس السياسي للعلاقات الثنائية بين الصين واليابان”.

وتابعت قائلةً إنه “إذا رفضت اليابان التراجع عن تصريحاتها، أو حتى مضت في الطريق الخطأ، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة صارمة وحازمة.

المصدر: وكالات